أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافة الجديد.. منها استكمال تطوير المتاحف المغلقة

عقب إعلان اسم الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة في التشكيل الحكومي الجديد، أمس، أعرب العديد من المثقفين عن تفاؤلهم باختيار الوزير الفنان التشكيلي بالأساس، لمعالجة القضايا العالقة وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الساحة الثقافية المصرية، وتتمثل أبرز الملفات فيما يلي:

أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافة

وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافة هي:

1- استكمال البنية الإنشائية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف الأقاليم على مستوى الجمهورية، وتشغيل قصور الثقافة المتوقفة عن العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة مرسى مطروح، وقصر ثقافة الشيخ زويد وقصر ثقافة رفح بمحافظة شمال سيناء.

2- استكمال العمل على مشروعات تطوير المتاحف المغلقة، وأبرزها متحف الجزيرة، داخل ساحة دار الأوبرا، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا.

3- افتتاح منافذ جديدة لتوزيع إصدارات وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية

4- التجهيز للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي السينمائي بعد تأجيل نسخته الـ45 في العام الماضي بسبب أحداث غزة.

5- إطلاق الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعد تأجيلها العام الماضي بسبب تصاعد الأحداث في غزة.

6- التجهيز للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55 التي تنطلق في يناير 2025، ويعد التوسع في إطلاق معارض الكتاب المحلية أحد الملفات التي تنتظر على مكتب وزير الثقافة الجديد.

أداء الوزير لليمين الدستورية

وأعلنت قناة «إكسترا نيوز»، تولي الدكتور أحمد هنو الحقيبة الثقافية في التشكيل الحكومي الجديد، ومن المقرر أداء الوزير لليمين الدستورية اليوم ضمن الحكومة الجديدة من مقر رئاسة الجمهورية.