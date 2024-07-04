أستاذ علوم سياسية: التغيير الوزاري الجديد يتناسب مع التكليف الرئاسي

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن التغيير الوزاري الأخير حقق قدر من الارتياح في الشارع، لافتًا إلى أن الشعب كان في انتظار حركة تغيير واسعة واستجابت الدولة لذلك، حيث تم تغيير أكثر من 20 حقيبة وزارية مع الإبقاء على عدد من الوزراء.

المؤتمر الصحفي بداية طريق يتناسب مع الحكومة الجديدة

وأضاف سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي اليوم، يضع الدولة على بداية طريق يتناسب مع مهام الحكومة الجديدة، في ضوء التكليف الرئاسي.

الاهتمام بالمشاكل التي يواجهها الشعب المصري

وواصل: «خلال المؤتمر الصحفي لمدبولي اليوم، جرى الإشارة إلى بعض المشاكل مثل ارتفاع الأسعار، ومطلوب من الحكومة الجديدة وضع آلية لظبط الأسعار، وإيجاد حلول عاجلة خارج الصندوق لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ولهذا استغرق تشكيل الحكومة الجديدة حوالي شهر».