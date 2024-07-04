مشاهد حفل زفاف رياض محرز وعارضة أزياء بريطانية.. «أبو البنات بيحتفل لثالث مرة»

احتفل اللاعب الجزائري رياض محرز، جناح نادي الأهلي السعودي، ونجم مانشستر سيتي وليستر سيتي السابق، بزواجه للمرة الثالثة من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، وسط احتفالات على الطريقة الجزائرية.

في التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز مشاهد الاحتفال بزواج اللاعب الجزائري رياض محرز، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية جزائرية.

زواج رياض محرز يتصدر التريند

تصدرت فيديوهات اللاعب رياض محرز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور زوجته تايلور وارد مرتدية الزي التقليدي الجزائري «الكاراكاو والقفطان»، ورقصا على أنغام موسيقى الراي، وسط حضور كبير.

حضور إسلام سليماني

وشهد حفل زفاف رياض محرز، ظهور مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني، وسط حالة من الفرحة الشديدة التي سيطرت على الأجواء.

ونشرت تايلور وارد صور الاحتفال رفقة بنات رياض محرز الثلاثة، كما شاركت بعض اللقطات من عشاء الزفاف الثاني للزوجين مع كعكة الاحتفال.

ويُذكر أن عارضة الأزياء تايلور وارد، كانت ولدت طفلتها الأولى في 8 يونيو الماضي، لتكون ثالث بنات اللاعب الجزائري رياض محرز بعد ابنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.