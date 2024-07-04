موعد بداية العام الهجري الجديد 1446.. الإفتاء تستطلع غرة محرم غدًا

موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 من الأمور التي تهم ملايين المسلمين حول العالم، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد، غدًا الجمعة الموافق 5 يوليو، ويرصد «الوطن» في السطور التالية موعد بداية العام الهجري الجديد وفقا لحسابات دار الإفتاء والبحوث الفلكية.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1446

وقالت دار الإفتاء المصرية حول موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 إنها ستستطلع هلال شهر محرم غدا بعد غروب شمس يوم الجمعة، وذلك للتحقق إذا ما كان شهر ذي الحجة 29 يوما، وحينها يكون الجمعة 5 يوليو هو آخر أيام العام الهجري 1445، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة.

وتابعت الإفتاء خلال الحديث عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 أنه في حال لم تثبت رؤية الهلال فيكون يوم السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1445، ويكون الأحد 7 يوليو 2024 هو غرة الشهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

بداية العام الهجري الجديد

بينما أكدت الحسابات الفلكية موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 وغرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة، بأنه سيكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، على أن يكون السبت 30 ذي الحجة وهو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.