قبل بدء العام الهجري الجديد.. . تعرف على أسماء الشهور الهجرية وسبب تسميتها

مع اقتراب حلول العام الهجري الجديد، يزداد شعور المسلمين ببهجة الاستقبال، إذ يحمل معه آمالاً وتطلعات جديدة، ولكن هل تساءلت يومًا عن أسماء الشهور الهجرية وترتيبها وسبب تسميتها بهذا الاسم؟.

تختلف الشهور الهجرية عن الشهور الميلادية في طريقة حسابها، حيث تعتمد على التقويم القمري الذي يعتمد على دورة القمر.

العام الهجري الجديد

وقبل بدء العام الهجري الجديد، فمن الجدير بالقول أنّ الشهور الهجرية 12 شهر، وترتيبها كالتالي:

1- محرم.

قالت دار الإفتاء المصرية إنه سمي بذلك لكونه شهرًا محرّمًا، فهو أحد الأشهر الحُرُم الأربعة، وهي التي لا يستحلّ فيها المسلمون القتال، قال الله تعالى فيها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ». سورة التوبة 36.

2 - صفر

قيل إنه العرب أطلقوا عليه هذا الاسم لأنه الشهر الذي تَصفرّ فيه الأشجار، وقيل إن العرب في هذا الشهر كانو يخرجون إلى بلاد اسمها الصفريّة، وقيل أيضًا: سمّي بذلك لأن العرب قديمًا كانوا يخرجون في طلب الغارات، فتبقى ديارهم صِفرًا.

3 - ربيع الأول

4- ربيع الآخر

أما شهري ربيع الأول والآخر فإن العرب كانت تقسم الشتاء قسمين، أطلقوا عليهما الربيعيْن: الأول منهما ربيع الماء والأمطار، والثاني ربيع النبات؛ لأن فيه ينتهي النبات منتهاه، بل إن الشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندّى.

5 - جمادي الأولى.

6 - جمادي الآخرة.

تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى اسمٌ للشهرين الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة.

7- رجب.

سمي شهر رجب بهذا الاسم لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم.

8 - شعبان.

شعبان، هو مصطلح يدل على التشعب والتفرق، ويقال أن القبائل كانت تتفرق فيه بحثا عن الماء والمرعى.

9 - رمضان

سمي هذا الشهر رمضان، لأنه غالبًا ما يصادف زمن الرمضاء، وهو الذي يشتد فيه الحر في جزيرة العرب، فسمي بذلك، من الرمض وهو شدة الحر.

10- شوال

سمي بذلك لأن الإبل كانت تشول بأذنابها أي ترفعها وقت التسمية طلبا للإخصاب وقيل لتشويل ألبان الإبل، أي نقصانها وجفافها.

11 - ذو القعدة

سمي بذلك لأن العرب تقعد فيه عن القتال لحرمته وتعظيمه.

12 - ذو الحجة

سمي ذو الحجة بهذا الاسم لأنه يكون فيه الحج.

بداية التقويم الهجري وأول من وضعه

وبحسب دار الإفتاء فإنه يعرف تاريخ كلِّ شيء بأنه غايته ووقته الذي ينتهي، وأما عرفًا: فهو توقيت الفعل بالزمان؛ ليعرف ما بين قدر ابتدائه وأي غاية فرضت له، وقيل: هو عبارة عن يوم ينسب إليه ما يأتي بعده، وقيل: عبارة عن مدة معلومة تعد من أول زمن مفروض؛ لتعرف الأوقات المحددة، فلا غنى عن التاريخ في جميع الأحوال الدنيوية والأخروية.