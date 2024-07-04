أخبار البورصة المصرية.. 5 مليارات جنيه مكاسب سوقية في آخر جلسات الأسبوع

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الخميس، إغلاق المؤشرات على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.72% عند مستوى 28 ألفا و364 نقطة، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.86% عند مستوى 62 ألفًا و222 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

وأغلق مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.96% عند مستوى 9 آلاف و71 نقطة.

5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، نحو 3.3 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 1.3 مليون سهم، وتنفيذ 96 ألفًا و345 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.908 تريليون جنيه.

يشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 13.94% منذ بداية 2024.