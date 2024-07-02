البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- وكيل أول الوزارة – رئيس التمثيل التجاري، بروتوكول تعاون في مقر البورصة المصرية اليوم، بهدف تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والبيانات وزيادة الدور الترويجي لمكاتب التمثيل التجاري الخارجية بإضافة أنشطة الترويج للبورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة المصرية، إنّ البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في أنشطة الترويج الخاصة بالاستثمار وجذب المستثمرين للبورصة المصرية، وتحديد المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في الأسواق الدولية والمستهدف جذبها للاستثمار في البورصة المصرية، وأيضا تحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية.

الترويج للاستثمار في البورصة المصرية وجذب المؤسسات الدولية

وأضاف أنه سيجري تنظيم اجتماعات سواء مباشرة أو افتراضيا مع المستثمرين المرتقبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البورصة، لافتا إلى أن البروتوكول يتضمن توفير الدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية، بهدف صقل معلوماتهم في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية بما يدعم تعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ويساعدهم نحو توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية.

وتابع أنّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بالترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية.

من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في تحديد الأسواق المستهدفة للاستثمار في البورصة المصرية وأنشطة الترويج ذات الصلة الموجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، والدعم التدريبي لأعضاء السلك الدبلوماسي التجاري في مجال الثقافة المالية.

أهداف البرتوكول الموقعة بين الجانبين

كما يتضمن البرتوكول أيضا وضع خطة عمل سنوية تحدد الأنشطة التي سيتعاون الطرفان في تنفيذها في مجال الترويج للاستثمار والتدريب مثل (تنظيم الندوات والمؤتمرات لجذب المستثمرين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار في البورصة المصرية، وتحديد أهم المعارض والفعاليات التجارية الدولية التي يمكن المشاركة فيها للترويج للبورصة المصرية، وتنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكاتب التجارية في الخارج لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الترويج للاستثمار في البورصة المصرية).

ولفت المفوض التجاري إلى أن ذلك التعاون يأتي في ضوء التنسيق بين مختلف جهات الدولة في مجال الترويج للاستثمار وتبادل المعلومات والخبراتـ سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.