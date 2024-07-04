رئيس الوزراء: استمرار العمل على تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ محافظ البنك المركزي حرص خلال اللقاء، على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، على نيله ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددًا وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق في المهام الموكلة لها من الرئيس.

تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية

وأوضح «الحمصاني» أنّ الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، إذ جرى التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة، وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

خفض معدل التضخم

وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.