محافظ البنك المركزي: نمتلك نظاما عالميا لتحديد سعر العملة

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن في الجهاز المصرفي يفتخرون بوجود نظام التعامل بين البنوك وبعضها البعض، مشددًا على أن هذا النظام يتوقف في حال وجود تعامل في سوق غير رسمية يسحب جزءا من الموارد خارج البنوك.

السوق غير الرسمية للدولار ليس لديها القدرة على التسعير

وشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن السوق غير الرسمية للدولار ليس لديها القدرة على التسعير، موضحًا أنه لا يمتلك آلية للوصول للعرض والطلب، منوهًا بأن هناك وعاء كاملا يدخل كل الموارد وينظر للاستخدامات، متابعًا: «نمتلك نظاما لتحديد سعر العملة متبعا عالميًا وتم اختباره أكثر من مرة».

وتابع: «الآن في بداية وليس النهاية، والموارد ارتفعت عن الطبيعي، ولكن هناك طلبات معطلة، وسيكون هناك حركة في الأسواق».

لا بد من أن نهتم بوجود موارد دولارية كبيرة

ونوه بأن سعر الصرف بمفرده ليس حلا، وهو بوابة فقط ويجب أن يكون هناك عمل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا بد من أن نهتم بوجود موارد دولارية كبيرة وتدخل الجهاز المصرفي، ويكون هناك صناعات قادرة على حل الأزمة من جذورها.