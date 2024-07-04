وضع «سوناك» في خطر.. من هو كير ستارمر المنافس على منصب رئيس الوزراء البريطاني؟

تلقى حزب المحافظين في بريطانيا ضرب قوية في الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الخميس، إذ تشير التوقعات والنتائج الأولية إلى صعود حزب العمال، بعد 14 عامًا من بقاء المحافظين في السلطة، كما ستطيح أيضًا برئيس الوزراء البريطاني من أصول هندية ريشي سوناك، بعدما برز نجم زعيم حزب العمال، كير ستارمر.

وتوافد الملايين من البريطانيين اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وتضع استطلاعات الرأي حزب يسار الوسط «العمال»، وزعيمه «ستارمر» على شفا تحقيق فوز ساحق، في وقت، يريد فيه البريطانيون التغيير بعد سنوات من حكم المحافظين.

ومن المفترض أن يكون كير ستارمر رئيس للحكومة، لأنه في بريطانيا، يصبح رئيس الحزب السياسي الحاصل على أغلبية في مقاعد الانتخابات التشريعية، رئيسًا للوزراء.

معلومات عن كير ستارمر.. المنافس على رئاسة وزراء بريطانيا

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن كير ستارمر، زعيم حزب العمال، والمرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء الريطاني:

- هو سياسي ومحام بريطاني، من مواليد 2 سبتمبر 1962.

- درس الحقوق بجامعة ليدز وتخرج فيها عام 1985.

- أصبح محاميًا عام 1986.

- كان يعمل كمحامي دفاع متخصص في قضايا حقوق الإنسان.

- دخل في معارك عدة قانونية لإلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا ومنطقة الكاريبي.

- شغل منصب المدعي العام البريطاني.

- تقاعد كير ستارمر من عمله في الادعاء عام 2013.

- وحصل على لقب فارس عام 2014 لخدماته في العدالة والقانون.

- فاز كير ستارمر بمقعده في البرلمان في انتخابات عام 2015.

- اُنتخب زعيمًا لحزب العمال البريطاني في 2020.

- هو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

- كان مؤيدًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

ستارمر: الوقت قد حان للتغيير

دعا كير ستارمر، عبر منصة «إكس»، البريطانيين، للتصويت ضد ما وصفه بـ«فوضى المحافظين»، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للتغيير.