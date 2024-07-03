استطلاعات رأي: انتصار ساحق لحزب العمال.. «ريشي سوناك» في مأزق

مع اقتراب انطلاق الانتخابات البرلمانية البريطانية غدًا، يتنافس العديد من الأحزاب، لكن حزب العمال يُعتبر الأقرب للفوز وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة نُشرت في مجلة «بارون»، في حين يواجه حزب المحافظين احتمالات خسارة.

انتصار غير مسبوق في التاريخ البريطاني الحديث

ووفقًا لشبكة استطلاعات الرأي «سورفيشن»، من المتوقع أن يحصل حزب العمال، على 484 مقعدًا من إجمالي 650 مقعدًا، وهذا يُمثّل انتصارًا غير مسبوق في التاريخ البريطاني الحديث، بينما يتنافس حزب المحافظين اليميني الحاكم وحزب الديمقراطيين الليبراليين الوسطيين على المركز الثاني، ومن المتوقع أن يشكلوا المعارضة الرئيسية في البلاد.

وهذا التنبؤ هو الأحدث في سلسلة من استطلاعات «MRP» المزعومة، التي تعتمد على عينات وطنية كبيرة لتوقع النتائج في كل دائرة انتخابية في المملكة المتحدة، وتشير إلى أن حزب العمال سيفوز بشكل قاطع في 4 يوليو، وبحسب هذا السيناريو من المتوقع أن يرأس كير ستارمر حزب العمال، ويتولى منصب رئيس الوزراء خلفًا لريشي سوناك من حزب المحافظين.

حزب العمال يتقدم على حزب المحافظين

وحزب العمال يتقدم على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي بفارق يزيد عن نقطتين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، ولم تتمكن الحملة الانتخابية التي استمرت 6 أسابيع من تقليص هذا الفارق، ما يُعتبر فشلاً لسوناك وفق تقييمات واسعة النطاق.

ووفقًا لـ«سورفيشن»، تشير بياناتها إلى أن حزب العمال من المتوقع أن يحصل على حوالي 42% من إجمالي الأصوات، متقدمًا على حزب المحافظين الذي يُتوقع أن يحصل على 23%.

ومع ذلك، نظرًا للنظام الانتخابي الفائز بالكل في المملكة المتحدة، والذي يتألف من 650 دائرة انتخابية، يُتوقع أن يحصل حزب المحافظين على 64 مقعدًا فقط، بينما يُتوقع لحزب الديمقراطيين الأحرار الحصول على 61 مقعدًا.

وسيتجاوز عدد مقاعد حزب العمال المتوقع، الذي يُقدر بـ484 مقعدًا، عدد المقاعد التي فاز بها رئيس الوزراء السابق توني بلير في عام 1997، والتي بلغت 418 مقعدًا، وسيتجاوز أيضًا عدد مقاعد حزب المحافظين السابق الساحق الذي بلغ 470 مقعدًا في عام 1931.

وتوقعت شبكة «سورفيشن» أيضًا أن يصبح حزب العمال مرة أخرى أكبر حزب في اسكتلندا، حيث فاز بـ38 مقعدًا من أصل 57 مقعدًا وحل محل الحزب الوطني الإسكتلندي «SNP»، الذي قدر أنه سيضمن 10 مقاعد فقط.