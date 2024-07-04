غزة حاضرة في مهرجان العلمين 2024.. معلومات عن فعالية الدبكة الفلسطينية
كتب:
عبير خالد
07:40 م | الخميس 04 يوليو 2024
الدبكة الفلسطيني
لفتة مميزة لمهرجان العلمين في نسخته الثانية، بعد تبرعه بنحو 60% من صافي الربح لصالح غزة، لتكون فلسطين حاضرة في الأذهان دومًان ليس بهذا الأمر فحسب، إلأ أنها تشارك أيضًا في واحدة من أهم الفعاليات يوم الـ12 من شهر يوليو الجاري تحت مسمى «الرقص الفلسطيني» وفقًا لما أشار إليه مهرجان العلمين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
فلسطين حاضرة في مهرجان العلمين 2024
كشف جدول مهرجان العلمين المقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، إلى إقامة العديد من الفعاليات والعروض، من ضمنها «الرقص الفسطيني» ليكن واحد من العروض المميزة، التي تسلط الضوء على التراث الفلسطيني، للتعرف أكثر على ذلك النمط من العروض الذي يحمل طابعًا مختلفًا ومميز، ولعل أشهرها رقصة الدبكة والتي يمكن استعراض بعض المعلومات عنها وفقًا لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية» فيما يلي:
- الدبكة الفلسطينية من أنواع الرقص التراثي العربي.
- تصنف الدبكة الفلسطينية على كونها نوع من الرقص الفلكوري الشهير.
- تؤدى الدبكة عن طريق الوقوف على هيئة صف أو قوس او دائرة، ومن ثم العمل على تشبيك الأيدي معًا دلالة على الوحدة والتضامن، ومن ثم ضرب الأرجل بالأرض في إشارة إلى الرجولة والقوة والعنفوان.
- عادة ما يصاحب رقص الدبكة العديد من الأغاني لتعبر بدورها عن الانتماء إلى الأراضي الفلسطينية.
- تتكون فرقة الدبكة عادة من عشرة أشخاص بالإضافة إلى عازف اليرغول أو الشبابة، والطبل.
- عادة تتنوع الدبكة بحسب الإيقاع المرافق لها أو الأغنية المستخدمة.
- الدبكة من الرقصات التي تعبر عن التضامن والنضال بالإضافة إلى التعبير عن المشاعر الوطنية وترسيخ الثقافة الفلسطينية.
- تبدأ رقصة الدبكة عادة بالسير ببطء لتعبر عن البدايات في الحياة، ومن ثم القفز إلى الأعلى للدلالة على الحيوية مع مرور الوقت.