أستاذ علوم سياسية: فوضى في الاحتلال الإسرائيلي بسبب الخلافات المستمرة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن التوصيف العام يؤكد أن هناك فوضى عامة في الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن ملف الانقسام ما بين الجانب العسكري والسياسي في الاحتلال، فالجانب العسكري يمثل الدولة العميقة التي أقامت الدولة بعد نكبة 48، والطرف السياسي يتماثل مع التمرد من قبل الصهيونية الدينية مع القوى اليمينية المتطرفة.

مراحل الانقسام في الداخل الإسرائيلي

وأضاف دياب، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عدة مراحل في هذا الانقسام، أولها كان قبل السابع من أكتوبر بالعديد من الملفات، خاصة الانقلاب القضائي بالسنة الأخيرة قبل 7 أكتوبر، والمرحلة الثانية كانت بعد 7 أكتوبر وحول من المسؤول عنها.

الجدال بين الطرفين العسكري والسياسي

وواصل: «كل طرف يتهم الآخر بإيصال البلاد إلى هذا الإخفاق، وهذا الفشل غير المسبوق، الجانبان السياسي والعسكري في اتهامات متبادلة، وهذا النقاش ما زال قائمًا حتى يومنا هذا، والمرحلة الثالثة من هذا الانقسام جاءت بعد اجتياح رفح الفلسطينية، ونتج عن هذه المرحلة خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي».