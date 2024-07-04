ارتدت تيشيرت الأهلي بسببه.. معلومات عن شقيقة وسام أبو علي

منذ أن وضع قدميه ببلاط النادي الأهلي، استطاع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، جذب أنظار الجماهير إليه، ليس فقط لعرقه الفلسطيني، وارتباط المصريين بالقضية العربية، بل لمهاراته التي قادته لهجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

واليوم، استطاع اللاعب وسام أبو علي أن يحسم فوز النادي الأهلي مُبكرًا أمام نادي الداخلية، بالجولة الـ29 من عمر الدوري المصري، بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بثنائية دون رد.

ارتدت تيشيرت الأهلي بسببه.. معلومات عن سيدة في حياة وسام أبو علي

ومنذ مجيء اللاعب، دومًا ما تظهر معه عائلته التي انتقلت إلى مصر بقدوم ولدها «وسام» والتي تظهر داعمة له بكل خطوة، إلا أنه يرتبط ارتباطًا كبيرًا بشقيقته التي تجمعهما صداقة تظهر دومًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، وعقب تصدره محركات البحث، يرصد «الوطن» معلومات عن سيدة في حياة وسام أبو علي.

- تُدعى سيلين أبو علي.

- شقيقة اللاعب وسام أبو علي.

- تشير عبر حسابها الرسمي إلى آخر أخبار الحرب في فلسطين لحظة بلحظة.

- لديهما شقيقة أخرى تدعى سالي أبو علي.

- تظهر بتيشيرت الأهلي في المدرجات دومًا لدعم شقيقها.

- تربطها علاقة صداقة كبيرة بشقيقها لاعب الأهلي «وسام»، إذ دومًا يظهر متفاعلًا مقدمًا الدعم لها.

- تبرز العديد من الأماكن السياحية في مصر عبر حسابها الرسمي.

- تشارك دومًا بلقطات موثقة لها ولعائلتها خلال تواجدهم بمصر.