وقّع الكشف الطبي على مهاجم الأهلي الجديد.. «الجمل»: وسام أبو علي «قلبه حديد»

كشف الدكتور أحمد الجمل استشاري أمراض القلب، والذي وقّع الكشف الطبي علي اللاعب وسام أبو علي الوافد الجديد للنادي الأهلي في أحد مستشفيات القاهرة، أن اللاعب بصحة جيدة وقلبه سليم تماما يؤهله لممارسة كرة القدم دون التعرض لأي مشكلات طبية.

لاعب الأهلي الجديد

وأشار الجمل في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن التقرير الطبي تضمن إثبات الفحوصات خلو اللاعب من أي أمراض مزمنة وأنه يتمتع بكامل الصحة والعافية واللياقة البدنية التي تؤهله للمشاركة مع النادي الأهلي في مسيرة البطولات والإنجازات الرياضية.

لاعب الأهلي الجديد يجتاز الكشف الطبي

ووصل وسام أبو علي للقاهرة برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ووكيله الدنماركي جاكوب، واجتاز اللاعب وسام أبو علي الكشف الطبي بنجاح بعد الفحص الطبي قبل توقيع العقود للانضمام للنادي الأهلي بشكل رسمي قبل خضوعه لجلسة تصوير، و الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء رسميًا.

وسام أبو علي يوقع للنادي الأهلي

يذكر أن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في الحصول على توقيع اللاعب الدنماركي وسام أبو علي صاحب الأصول الفلسطينية والذي يلعب لاحد أندية سويسرا لمدة 4 سنوات مقبلة، ووفقا لمصدر مسؤول يحصل اللاعب خلال الموسم الواحد على راتب نحو مليون دولار.