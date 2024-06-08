بعد إصابة وسام أبو علي نجم الأهلي به.. 7 طرق لعلاج التواء الكاحل

إصابة بالغة تعرض لها نجم الأهلي وسام أبو علي، ستؤدي إلى عدم مشاركته مع الفريق، بعد ما جاء التشخيص المبدئي لحالته، إلى التواء الكاحل وكدمة في مشط القدم، وذلك وفقًا لما أشار إليه الدكتور حمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بيان رسمي على صفحة النادي، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض طرق الوقاية من الإصابة في التقرير التالي..

الطرق المستخدمة لعلاج التواء الكاحل

قدم موقع «مايو كلينك» بعض الأساليب والطرق المستخدمة، لعلاج التواء الكاحل بشكل مفاجئ، بعد إصابة وسام أبو علي به، ويشير التواء الكاحل عادة إلى إصابة تحدث عندما تلف أو تثني كاحلك بطريقة غير مناسبة، ما يؤدي إلى حدوث شد أو تمزق في الأربطة، ويمكن استعراض طرق الوقاية وتناولها فيما يلي:

العمل على إحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية.

الحذر عند المشي أو الجري أو العمل على سطح غير مستوٍ.

يمكن استخدم دعامة أو شريط دعم الكاحل ووضعه على مكان الإصابة.

احرص على ارتداء الأحذية التي تناسب مقاس قدميك.

قلل من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

تجنب بممارسة الرياضة أو المشاركة في الأنشطة التي تكون غير مضطر إلي ممارستها.

مارس تدريبات الثبات إلى جانب تمارين تحقيق التوازن.

علاج التواء الكاحل

تجنب الأنشطة التي تسبب الألم أو التورم أو الشعور بعدم الراحة.

الثلج وذلك عن طريق استخدم كمادات باردة أو حمّامًا من الثلج والماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وتكرار ذلك من ساعتين إلى 3 ساعات في أثناء استيقاظك.

اضغط على الكاحل بضمادة مرنة حتى يختفي التورم.

ارفع كاحلك فوق مستوى القلب، خاصةً في الليل، الأمر الذي يساعد على تخفيف الشعور بالآلام.

أعراض التواء الكاحل

الألم خاصة عند تحميل الوزن على القدم المصابة.

التورم.

الكدمات.

تقييد نطاق الحركة.

عدم ثبات الكاحل.

إحساس بالفرقعة أو سماع صوتها في وقت الإصابة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام السيد، المتخصص في جراحة العظام والكسور، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الإصابة بالتواء الكاحل يحتاج علاجها لفترة ليست قصيرة، وذلك من أجل التعافي والعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى بشكل طبيعي، فيحتاج المريض إلى العلاج لفترة لا تقل عن 3 أسابيع من أجل العودة إلى حالته الطبيعية.