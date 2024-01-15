عاجل.. صدمة لـ وسام أبو علي.. كولر يرفض أول طلب لمهاجم الأهلي الجديد

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول طلب من الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الجديد، القادم من صفوف سيريوس السويدي.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر طلب من وسام أبو علي ضرورة التواجد في الوقت الراهن بتدريبات الفريق من أجل الانسجام مع باقي اللاعبين في ظل الحاجة إلى خدماته نظرًا لضيق الوقت.

وطلب وسام أبو علي من مسئولي الأهلي - في وقت سابق - السفر إلى الدنمارك لمدة 72 ساعة من أجل إنهاء بعض الأمور الشخصية، إلا أن كولر رفض طلب اللاعب.

موعد سفر وسام أبو علي إلى الدنمارك

وأبلغ كولر، وسام أبو علي، خلال جلسة جمعت الثنائي، بأنه سيوافق على سفره في أقرب وقت يحصل الفريق فيه على راحة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مارسيل كولر إلى الدخول في معسكر مغلق بالإمارات أو خوض عدد من المباريات الودية خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيز مجموعة اللاعبين المتواجدة في التدريبات للمرحلة المقبلة، إذ يستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا بعد استئناف المسابقات التي تتوقف بسبب فترة التوقف الدولي.

وسام أبو علي ينضم للأهلي لمدة 4 سنوات ونصفوأعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية التعاقد مع الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء ما يقارب من 2 مليون دولار.