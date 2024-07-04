خبير اقتصادي: العبء الأكبر في الحكومة على المجموعة الاقتصادية (فيديو)

تحدث الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، عن أهداف وملفات المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «الكيلاني»، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها عبء كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة أن أغلب الملفات التي تواجهها هي ملفات اقتصادية بالدرجة البحتة، وبالتالي فإن العبء الأكبر في الحكومة على المجموعة الاقتصادية، لأن المجموعة الاقتصادية يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون هناك تحسن في بعض المؤشرات.

مواجهة البطالة في مصر

وأضاف: «لو هتكلم على معدل البطالة، فلابد أن تقوم بتخفيض معدل البطالة بشكل كبير جدًا، يترتب عليه أن يكون هناك دفع بشكل كبير جدًا لعجلة الصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فعند زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصب ذلك في معدل البطالة وينخفض معدل البطالة، كما أنه يصب في معدل الصادرات».

وتابع: «أعتقد أن الحكومة الجديدة لديها إجراءات قوية جدًا وصارمة جدًا في معدل الواردات، فهي تريد أن تخفض الواردات بشكل كبير جدًا، وكلما زاد معدل الصادرات يعطى ثقة كبيرة جدًا، ثقة للمجتمع الداخلي، ويضعنا مع المجتمعات الدولية في باقى المؤشرات».

جذب الاستثمار وتشجيع التصدير

وأكمل: «أي مستثمر أجنبي النهاردة لما بياخد قرار الاستثمار في مصر، ينظر الى معدل ونوعية الصادرات، هل هذه الصادرات صناعية أو زراعية أم توليفة من مجموعة من القطاعات المختلفة التي تعمل داخل المجتمع المصري».