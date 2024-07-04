أونروا: 85 ألف شخص غادروا «الشجاعية» شرقي غزة خلال الأسبوع الماضي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن العمل العسكري في منطقة خان يونس، يمكن أن يفاقم عرقلة حصول السكان على المياه الصالحة للشرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتابعت: «نحو 85 ألف شخص غادروا منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وآلاف الفلسطينيين يلجأون إلى مدارس الوكالة في غزة، والظروف المعيشية لا تطاق بسبب النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ».

وأضافت: «وجهنا تحذيراتنا لمنظمة الصحة العالمية، من تزايد الأمراض المعدية في غزة، لا سيما بين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وضعف جهاز المناعة».