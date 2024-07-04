11 معلومة عن الانتخابات البريطانية.. «47 مليون صوت في 650 دائرة»

تُعقد اليوم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، والتي من المنتظر أن تثمر عن حكومة جديدة بقيادة حزب العمال المعارض أو تمنح حكومة المحافظين الحالية برئاسة ريشي سوناك، فترة جديدة لحكم المملكة المتحدة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن الانتخابات البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، كما يلي:

معلومات عن الانتخابات البريطانية

1- تنقسم المملكة المتحدة التي تضم إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية إلى 650 دائرة انتخابية.

2- يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار الشخص الذي يريدونه لتمثيل دائرتهم الانتخابية في مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة.

3- يمكن للمرشحين أيضًا الترشح كمستقلين أو كأعضاء في أحزاب سياسية، بما في ذلك الأحزاب الرئيسية: حزب العمال، وحزب المحافظين، والديمقراطيون الليبراليون، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وحزب الإصلاح في المملكة المتحدة، وحزب شين فين، والحزب الديمقراطي الاتحادي، وحزب بلايد كامري.

4- يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة كعضو في مجلس النواب.

5- يقوم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة إذا كان لديه الأغلبية بعدد 326 مقعدًا على الأقل.

6- عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في المملكة المتحدة هم 49 مليون شخص مسجلين للتصويت في الانتخابات.

7- يجب تسجيل الناخبين للتصويت في دوائرهم الانتخابية، وأن يكونوا في سن 18 عامًا أو أكبر في يوم الاقتراع، وأن يكون الناخبون إما مواطنين بريطانيين أو مواطنين مؤهلين من دول الكومنولث أو مواطنين من جمهورية أيرلندا.

8- تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً في يوم الانتخابات ومراكز الاقتراع عادةً تكون في مبنى عام، مثل مدرسة أو مركز مجتمعي.

9- من الممكن التسجيل للتصويت عن طريق البريد في المملكة المتحدة، ومن الممكن أيضًا التقدم بطلب التصويت بالوكالة إذا كنت ستكون بعيدًا في يوم الاقتراع أو تعاني من إعاقة أو مشكلة طبية.

10- عادة ما يتم الإعلان عن جميع المقاعد بحلول الساعة 8 صباحًا غدًا الجمعة وإعلان نتيجة الانتخابات البريطانية.

وسوف يتم الإعلان عن النتائج في مراكز الفرز، وسوف تنقلها وسائل الإعلام طوال الليل.

11- زعماء الأحزاب البريطانية هم ريشي سوناك هو زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الحالي، بينما قاد كير ستارمر حزب العمال والمعارضة الرسمية منذ أبريل 2020، بالإضافة لزعيم الديموقراطيين الليبراليين إد ديفي وجون سويني، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، ونايجل فاراج عن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة.