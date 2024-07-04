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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الانتخابات البريطانية الجارية تختلف عن المرات السابقة

كتب:

محمد عزالدين
05:39 م | الخميس 04 يوليو 2024
بريطانيا

بريطانيا

قال علاء عبود، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن الانتخابات البريطانية هذه المرة تختلف عن كل الانتخابات السابقة وربما تختلف عن كثير من الانتخابات حول العالم، إذ ينقصها الحماسة ولهفة معرفة النتائج، فهي محسومة سلفا وهي قد حسمت قبل أشهر وليس أيام أو أسابيع.

وأضاف «عبود»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتائج الانتخابات في صالح حزب العمال، لكن يبقى جزء من الحماسة لمعرفة وجه دقة الأرقام، ومدى صدق استطلاعات الرأي هذه المرة كما جرت العادة أم أنها ستشكل استثناء ربما وتحدث سابقة تاريخية.

وتابع: «على امتداد التاريخ كذبت نتائج الاستطلاع نفسها 3 مرات لكن في الغالب هي صادقة، فوز عريض وساحق لحزب العمال قد يصل لأحسن التوقعات وأكثرها توقعا إلى 480 مقعدا من أصل 650 مقعدا، أي أنه فوز عريض يتيح للعمال تشكيل الحكومة وتنفيذ السياسات التي يبحثون عنها».

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