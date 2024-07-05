دعاء لعدم النسيان في المذاكرة.. «اللهم انفعني بما علمتني»

بالتزامن مع الامتحانات، يزداد ضغط الطلاب وتوترهم، ويبحثون عن كل ما من شأنه مساعدتهم على المذاكرة بشكل أفضل وتحقيق النجاح ومن بين الوسائل التي يلجأ إليها الكثيرون هي الدعاء إلى الله تعالى بأن يثبت حفظهم ويوفقهم في دراستهم ومنهم دعاء لعدم النسيان في المذاكرة.

دعاء لعدم النسيان في المذاكرة

وأشارت دار الإفتاء فيما يتعلق بدعاء لعدم النسيان في المذاكرة أنه يمكن للطلاب ترديد «اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبة وحب، واجعلني يا ربي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجة لي لا علي يا كريم يا رب»، كما يوجد عدد من الصيغ التي يمكن ترديها على سبيل المثال:

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

«اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي».

«يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

«يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني»

«اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».