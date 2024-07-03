دعاء دخول المنزل.. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج

دعاء دخول المنزل من الأدعية التي ترددها الألسنة، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهديه الكريم، فالدعاء من الأشياء المحمودة وهي العبادة الأسهل التي تجعل الاتصال دائما بين العبد وربه.

دعاء دخول المنزل

وحول دعاء دخول المنزل، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ صيغة الدعاء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما ورد في الحديث الشريف، عن أبو مالك الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولَجَ الرَّجلُ بيتَهُ ، فليقُل : اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَ المولجِ ، وخيرَ المخرَجِ ، بسمِ اللَّهِ وَلَجنا، وبسمِ اللَّهِ خرَجنا، وعلَى اللَّهِ ربِّنا توَكَّلنا ، ثمَّ ليسلِّم علَى أَهْلِهِ»، وفي رواية أخرى: «بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا».

فضل دعاء دخول المنزل والخروج منه

ويكمن فضل دعاء الدخول إلى المنزل والخروج منه في أنَّه يمنع الشياطين من دخول البيت والمبيت فيه، وهذا ما ورد في حديث رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- الذي قال فيه: إذا دخلَ الرَّجُلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عزَّ و جلَّ عندَ دُخولِه و عِندَ طعامِه ؛ قالَ الشَّيطانُ : لا مَبيتَ لكُم و لا عَشاءَ، إذا دخلَ فلَم يذكرِ اللهَ عِندَ دخولِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكتُم المبيتَ، وإنْ لَم يذكرِ اللهَ عندَ طعامِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكْتُم المبيتَ و العَشاءَ، كما أنَّه في دعاء الدخول إلى البيت والخروج منه بركة ومغفرة ورحمة من الله، فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الأذكار المشروعة بدلائل صحيحة، وأن يكون لسانه دائمًا على اتصال بهذه الأدعية والأذكار التي تجعله على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى.