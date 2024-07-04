دعاء السنة الهجرية 1446.. «اللهم أسألك العصمة من الشيطان»

دعاء السنة الهجرية 1446 من الأمور التي تهم كثيرا من المسلمين، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن استطلاع دار الإفتاء المصرية موعد بداية العام الهجري الجديد وغرة شهر رجب، الذي من المقرر استطلاعه غدا الجمعة بعد صلاة المغرب، وبناء على ذلك سوف يتم تحديد بداية العام الهجري الجديد، وخير ما يبدأ به المسلم العام الجديد هو الدعاء.

دعاء السنة الهجرية 1446

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول دعاء السنة الهجرية 1446 إنه ليس هناك دعاء محدد في بداية السنة الهجرية، لكن هناك بشكل عام بعض الأدعية المستحبة والمأثورة التي وردت عن السلف الصالح ومشايخ الحنابلة منذ ألف سنة، ومن هذه الأدعية «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

وأكدت الإفتاء خلال حديثها عن دعاء السنة الهجرية 1446 أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها كما يقول البعض.

السنة الهجرية 1446

وحول دعاء السنة الهجرية 1446 كان تناول الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، في حديث سابق له ما يستحب ترديد في دعاء السنة الهجرية، إذ قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».