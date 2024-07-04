إنقاذ شاب مكسيكي بعد حصاره في المجاري 3 أيام.. كيف توصلوا إليه؟

الانسياق وراء الرغبة في الاستكشاف قد يقود صاحبه لمخاطر حقيقية، وهو ما حدث مع شاب مكسيكي؛ إذ دخل إلى نظام الصرف الصحي من نهر قريب لبلدته، مقررًا استكشاف الأنفاق، وواصل سيره دون وجهة محددة، حتى أيقن في النهاية أنه ضل طريقه ولا يمكنه العودة والخروج، ليبقى عالقًا في المجاري يصرخ ليلًا ونهارًا؛ آملًا أن يسمعه أحد المارة وينقذه.

شاب مكسيكي يظل عالقا 3 أيام في المجاري

وبحسبما ورد على صحيفة «metro»، فقد دخل شاب مكسيكي يُسمى «أنطونيو» إلى نظام الصرف الصحي من نهر قريب وقرر استكشاف الأنفاق، لكنه وجد نفسه تائهًا، وعندما لم يتمكن من العودة إلى حيث دخل، بدأ في البحث عن أي مخرج حتى رأى في النهاية ضوءًا بعيدًا يسطع من خلال غطاء فتحة في أحد الشوارع العلوية، فذهب إليها وراح يصرخ وينادي بأعلى صوته لينقذه أحد.

إنقاذ الشاب على يد سيدة

رغم الصراخ الشديد الذي صدر عن الشاب المكسيكي لدرجة أنه كان مسموعًا من أهالي البلدة، إلا أن الأخيرين لم يتمكنوا من تحديد مصدر الصوت ليظل الرجل في مكانه، حتى سمعت سيدة صوته بالصدفة خلال عبورها الشارع، وتمكنت من تحديد مكانه، وعلى الفور أبلغت السلطات وتم إخراج الشاب بأمان من المجاري.

وبعد إنقاذ الشاب في مدينة ليون شمال غرب مكسيكو سيتي بالمكسيك، تم نقله إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي، إلا أنه لم تتوفر أي تحديثات أخرى حول وضعه الصحي الحالي.