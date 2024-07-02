كيف ساهم التحالف الوطني في إنقاذ حياة مرضى الكلى بالدقهلية؟

إنجازات كثيرة قدمها التحالف الوطني بمحافظة الدقهلية في الفترة الأخيرة، أهمها تقديم وحدة غسيل كلوي بالمجان للمواطنين في قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين، والتي ساهمت في علاج وتوعية عدد من المواطنين ضد أمراض الكلى.

جهود التحالف الوطني بالدقهلية

وقالت نهي أحمد مدير إدارة المكاتب والشركات في صناعة الحياة لـ«الوطن» أن جهود التحالف الوطني بالدقهلية جاءت من خلال تقديم وتنفيذ 50 معرضا خيريا للملابس لـ8000 مستفيد، وتوزيع 10000 كرتونة أغذية، وتوزيع 3000 وجبة، وتوزيع 4000 كيلو لحوم أضاحي، وتنفيذ 25 مشروعًا صغيرًا.

وأكدت أن التحالف الوطني بذل جهودًا كبيرة استفاد منها 100 ألف مواطن، بينها إنشاء مركز عيادات وحدة كلى صناع الحياة مصر التخصصية، من أجل توفير جلسات غسيل كلوي على أعلى كفاءة للمواطنين داخل قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين.

إنقاذ حياة مريض الكلى بالدقهلية

وأكدت الدكتورة نجوي إبراهيم مدير عام عيادات وحدة كلي صناع الحياة لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني ساهم في علاج عدد كبير من المواطنين وتقديم جلسات على كفاءة عالية، ساعدت على العيش بشكل طبيعي.

2200 جلسة غسيل كلوي بالدقهلية

واوضحت أن مريض الغسيل الكلوي استفاد بشكل كبير في محافظة الدقهلية من الوحدة الخاصة بالغسيل من خلال تقديم خدمة علاجية، وتم عمل نحو 2200 جلسة غسيل كلوي لـ30 مريضا، على مدار عام من افتتاح المركز.

وأوضحت أن الخطة تسير نحو زيادة عدد المرضى ليستقبل المركز نحو 36 مريضا من أجل عمل جلسات الغسيل الكلوي.