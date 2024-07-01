محافظ المنيا: خدمات الصرف الصحي لدينا مشمولة بنسبة 100%

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن قطاع الصرف الصحي استهدف جميع المدن التي أصبحت مشمولة بخدماته بنسبة 100%، باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية المتاخمة، إذ جرى تنفيذ 59 مشروعا، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه من محطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد.

أبرز مشروعات الصرف الصحي في المنيا

أضاف المحافظ في بيان، أن من أبرز مشروعات الصرف الصحي: محطة معالجة صرف صحي المنيا، ومحطة معالجة صرف صحي البرجاية، ومحطة معالجة صرف صحي دير السيدة العذراء، ومحطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان، محطة معالجة صرف صحي المنيا الجديدة (مرحلة أولى).

مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر

قال محافظ المنيا، إنه فى ذكرى مرور أحد عشر عاما على ثورة 30 يونيو، وخروج المصريين مطالبين باستعادة الوطن، رافضين توجهات التحزب والتشرذم، داعين إلى نبذ العنف والإرهاب، والعمل من أجل مصر جديدة تحتضن الجميع، متساوين في ظل قيم الانتماء والوطنية.

ولفت إلى أن مصر أنجزت تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر والمصريين، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى وخاصة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التي تمت على مدار السنوات الماضية على أرض عروس الصعيد، ساهمت في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل، ومن هذه المشروعات، تنفيذ 6500 مشروع في المحافظة، بتكلفة تزيد على 140 مليار جنيه بمختلف القطاعات.