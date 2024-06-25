«بقايا أسنان في الجيوب الأنفية».. خطأ طبي غريب يكلف صاحبه 8400 جنيه إسترليني

في واقعة غريبة، أقدم عجوز إنجليزي على مقاضاة أحد أطباء الأسنان في مارلبورو بويلتشير بالمملكة المتحدة، وطلب تعويضا ماليا لما سببه من آلام ومعاناة كبيرة طوال عامين بسبب الجيوب الأنفية، ونجح في الحصول على تعويض قدره 8400 جنيه إسترليني.

آلام في الجيوب الأنفية

كان مارك شاير صاحب الـ58 عامًا، يعاني من التهاب الجيوب الأنفية المزمن مما جعله يكافح من أجل النوم والعمل بسبب الألم المستمر وانسداد الأنف، وهو ما جعل التنفس صعبًا للغاية، وعلى الفور قرر زيارة طبيب الأسنان، لإزالة 2 من أسنانه في الجانب الأيسر العلوي من فمه والتي كانت تسبب له الألم.

فبعد عامين من المعاناة، كشفت الأشعة عن جزء من إحدى الأسنان المخلوعة موجودا في جيوبه الأنفية، فقرر إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد كشفت الأشعة المقطعية أنه مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية في الجانب الأيسر بسبب إدخال قطعة من الأسنان في الجيوب الأنفية.

تعود القصة لقبل عامين، إذ خضع الرجل صاحب الـ58 عامًا إلى عملية خلع الأسنان، ظنًا منه أنه سيتخلص من الألم المزمن الذي كان يعاني منه كثيرًا، إلا أن آلامه زادت للغاية بعد الانتهاء من العملية الشنيعة حسب وصفه، ووفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

خطأ طبي بغرامة مالية

«كنت أعلم أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام لأن طبيب أسناني كان لديه مهمة صعبة للغاية في خلع الأسنان.. وكانت التجربة برمتها مخيفة للغاية» وفق تعبير «شاير»، وتبين أن باقي أسنانه لازالت عالقة في جيوبه الأنفية، لذلك أقدم على مقاضاة طبيب الأسنان، بسبب الخطأ الطبي الذي وقع فيه.

«أنا محظوظ جدًا لأنه أُلقي القبض عليه في النهاية، ولم أعتقد أبدًا أن كل ذلك سيكون بسبب خلع أسنان» وفق «شاير»، وبعد عملية الاستخراج الأولية، شعر بألم على الفور وجرى إخباره بأن لثته لا تُشفى بشكل جيد، موضحًا أنه بعد عام فقط من عمليته عاد إلى عيادة الأسنان ذاتها وهو يعاني من الألم، وجرى وصف المضادات الحيوية له، وتولى طبيبه تنظيف مقبس الأسنان.

معاناة كبيرة عاشها الرجل بعد عملية الأسنان التي أجراها منها الشعور بالصداع الشديد، وانسداد الأنف، والطعم السيئ في فمه، «زرت عيادة طبية لعلاج آلام الجيوب الأنفية واحتقانها، ولم أعتقد أبدًا أن الأمر مرتبط بأسناني وأعطوني المضادات الحيوية وبخاخات الأنف ولكن المشاكل استمرت، ثم جرى فحصي من قِبل أخصائي في قسم الأذن والأنف والحنجرة وتبين أن الآلم بسبب بقايا الأسنان في الجيوب الأنفية».