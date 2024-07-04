خلطة زبدة الشيا والأفوكادو لتحويل شعرك المجعد إلى «حرير».. اعرفي الطريقة

زبدة الشيا والأفوكادو، مواد طبيعية غنية بالعناصر المغذية والدهنية التي يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للشعر، فلكل منهما بعض الفوائد الرئيسية التي تقوم بتحويل شعرك إلى خصلات من الحرير، رطب، وبرائحة مميزة، بعيدًا عن التقصف والهيشان، وإليكم الفوائد لكل منهما:

فوائد زبدة الشيا للشعر:

الترطيب العميق:

تحتوي زبدة الشيا على دهون طبيعية تساعد على ترطيب الشعر الجاف والمتضرر.

تقوية الشعر:

يمكن أن تساعد مكونات زبدة الشيا في تقوية بنية الشعر وتقليل التلف.

مكافحة التقصف:

تعمل على تقليل التقصف وتحسين مرونة الشعر.

فوائد الأفوكادو للشعر:

التغذية العميقة:

تحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية تغذي فروة الرأس وتعزز صحة الشعر.

تعزيز النمو:

يمكن أن تعزز زبدة الأفوكادو نمو الشعر وتحفيز إنتاج الكولاجين.

مكافحة الجفاف:

تساعد في منع الشعر من الجفاف وتحفز الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة.

كيفية استخدامهما:

زبدة الشيا:

يمكن دهن زبدة الشيا المذابة على الشعر النظيف كماسك قبل الاستحمام، وتركها لبضع ساعات قبل غسلها.

الأفوكادو:

يمكن خلطها مع زيوت أخرى أو استخدامها كماسك للشعر، وتوزيعها جيدًا على فروة الرأس والشعر، ثم شطفها بعد فترة من الزمن.

باختيار الزبدة المناسبة واستخدامها بانتظام، يمكنك الاستفادة من فوائد هذه المواد الطبيعية لتحسين صحة شعرك وجعله أقوى وأكثر لمعانًا.

طريقة عمل قناع زبدة الشيا الأفوكادو لشعر مثل «الحرير» وفقًا للموقع الهندي boldsky

1. نظفي شعرك

ابدأي بتنظيف شعرك باستخدام شامبو زبدة الشيا والأفوكادو.

يتكون هذا الشامبو من زيت زبدة الشيا والأفوكادو، مما يساعد على تنظيف شعرك بلطف مع توفير الترطيب والعطر المهدئ.

2. رطبي شعرك

تابعي باستخدام بلسم زبدة الشيا والأفوكادو، يكمل هذا البلسم الشامبو، ويساعد على فك تشابك الشعر وتنعيمه مع إضافة المزيد من الرطوبة واللمعان.

3. ضعي قناع الشعر

خذي كمية صغيرة من قناع الشعر بزيت زبدة الشيا والأفوكادو، يتكون هذا القناع من زيت الأركان المغربي النقي، المعروف بخصائصه المرطبة، واللافندر الفرنسي، الذي يضفي رائحة مهدئة، ضعي القناع على شعرك.

4. انتظري لمدة دقيقتين

اتركي القناع على شعرك لمدة دقيقتين على الأقل، هذا الوقت القصير كافٍ ليبدأ زيت الأفوكادو في مفعول سحره، حيث يرطب شعرك وينعم الشعر المجعد.

5. اشطفيه جيدًا

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، وتأكدي من إزالة جميع آثار قناع الشعر لمنع أي بقايا في شعرك.

6. صففي شعرك

بعد غسل الشعر من القناع، جففي شعرك بالمنشفة بلطف وصففيه كالمعتاد، ستلاحظين أن شعرك يبدو أكثر نعومة وسهولة في التصفيف ويتمتع بلمعان صحي.

قومي برش سيرم زبدة الشيا والأفوكادو على الشعر لتصفيف شعرك.