«الثقافة» تعلن المحاور البحثية لمؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الـ 32

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والمؤتمر عن المحاور البحثية للمؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، المٌقام في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل، الذي يُديره الدكتور خالد داغر مدير المهرجان والمؤتمر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة وانطلاقا من ضرورة التباحث حول قضايا التأثير والتأثر في الموسيقى العربية، خاصة في ظل المتغيرات والظروف الراهنة، وما يعرف بتيارات العولمة والحداثة وأثرها على المشهد الموسيقى بعالمنا العربي.

4 محاور بحثية لمؤتمر الموسيقى العربية ال32

أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شيرين بدر أربعة محاور رئيسية تندرج تحت عنوان «الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر»، وجاءت على النحو التالي :

المحور الأول : الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية.

*(Cultural Tributaries and the Reality of Arabic Music)

*المحور الثاني : «الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة».(The Contemporary Arabic Song... Varied Musical Sources)

*المحور الثالث : «تأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربي المعاصر».(The Impact of Folk Music on Contemporary Arabic Music Creativity)

*المحور الرابع: «الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمي.. التأثيرات المتبادلة».(Arabic Music and Western Global Composition Mutual Influences)

*كما يتم تقديم عدة تجارب موسيقية جديدة تتسق مع موضوع المؤتمر ومحاوره، بالإضافة إلى عرض بعض الأفكار البحثية لشباب الباحثين في صورة ملصق أكاديمي.

ضوابط المشاركة في مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

وتبدأ اللجنة العلمية للمؤتمر تلقي الأوراق البحثية التي تُعالج إشكالية، ومحاور المؤتمر وفقا لضوابط محددة هي :

- أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر.

- لم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت.

- لا يزيد البحث عن 15 صفحة.

- ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التي استعان بها الباحث.

- يراعى فيه التدقيق اللغوي ويختتم البحث بملخص باللغة العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة بنفس مواصفات البحث

- كما يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر.

- ضرورة أن يتضمن العرض التقدمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة للعرض، ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان musicfestivaleg@gmail.com

في موعد غايته السابع من أغسطس 2024 حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمرعلى أن يكون الاشتراك فى المؤتمر حضوريا.