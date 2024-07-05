أسماء جلال: تعرضت للإغماء في مسلسل «أشغال شقة».. «وزني زاد بسبب الأكل الكثير»

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها تلقت طلب المشاركة في المسلسل الكوميدي «أشغال شقة» مع الفنان هشام ماجد والكاتب خالد دياب، لكنها شعرت أنها ستكون السبب في عدم استكمال المسلسل، لافتة إلى أن هشام ماجد يتميز بخفة الظل وكذلك كتابة المسلسل، لكنها لم تجرب التمثيل الكوميدي قبل ذلك، ولكن تجربة المسلسل كانت فريدة من نوعها.

سيناريو حلقات «أشغال شقة» وأفكارها الكوميدي

وأضافت أسماء جلال خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها «معكم»، المذاع على فضائية «ON»، أنها سألت الكاتب خالد دياب عن ماهية المواقف إذا كانت مضحكة أم ستقوم بالتمثيل بطريقة مضحكة، فأكد لها أن المواقف هي المضحكة، فوجدت أن سيناريو الحلقات كل حلقة بها فكرة كوميدية.

أسماء جلال وتصرفاتها بـ«أشغال شقة»

وعن أحداث المسلسل، قالت أنها تعرضت للإغماء بسبب انخفاض ضغطها، جراء ارتدائها بدلة ثقيلة تعمل على زيادة وزنها، ضمن الأحداث في المسلسل، منوهة إلى أن وزنها ازداد بالفعل بعد المسلسل، بسبب الأكل الكثير في التصوير، بناء على طلبات المشاهد.