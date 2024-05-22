أول ظهور لويجز مع أسماء جلال بعد شائعات ارتباطهما.. هل يعيشان قصة حب؟

حرص الفنان ويجز على تهئنة الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها، وذلك عن طريق نشره صورة تجمعهما سويا في أحد الأماكن الخاصة.

ويجز يثير الجدل حول علاقته بأسماء جلال

وجاءت صورة ويجز وأسماء جلال بعد الشائعات الكثيرة بشأن ارتباطهما، وتساءل البعض بعد هذه الصورة هل يعيش الثنائي قصة حب؟

أسماء جلال تنتظر عرض فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، تنتظر أسماء جلال عرض فيلمها الجديد «اللعب مع العيال» خلال موسم عيد الأضحي المبارك، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول مدرس التاريخ علام، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.