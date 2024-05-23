أسماء جلال تثير الجدل بعد صور احتفالها بعيد ميلادها.. والجمهور: جلسة رومانسية

حرصت الفنانة أسماء جلال، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ29، إذ قامت بنشر العديد من الصور، خلال تقطيعها التورتة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسماء جلال تثير الجدل

وأثارت صور أسماء جلال، الجدل، إذ علق الكثير من جمهورها بأنها كانت في جلسة رومانسية، ولكنها حرصت على إخفاء ذلك، إذ قال متابع لها: «جلسة رومانسية يا فنانة».

ووجه آخر رسالة لـ أسماء جلال، قائلا: «أسماء كوباية العصير التانية دي بتاعت مين ؟؟».

فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، تنتظر أسماء جلال، عرض فيلمها الجديد «اللعب مع العيال»، خلال موسم عيد الأضحي القادم، إذ تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، يدور العمل حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.