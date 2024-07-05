دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»

الجمعة الأخيرة من العام الهجري تحمل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث تُعتبر فرصة للتأمل والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الجمعة، يتوجه المسلمون بدعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري، آملين أن يكون أفضل وأن يُجنبهم الله شرور الدنيا والآخرة.

حكم الدين في دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بشأن دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري أن الدعاء عبادة مشروعة ومُستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

تحديد يوم للدعاء في العام الهجري

وأشارت الإفتاء في حديثها عن دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري، أن الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع؛ إذ إنَّ تخصيص يوم مٌعيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء جائزٌ شرعًا، وهو أي: التخصيص المذكور أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ونص أهل العلم على مشروعيته؛ وذلك لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا»، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله.

ويتضمن الدعاء في هذه المناسبة شكر الله على نعمه وطلب المغفرة والرحمة، ويُستحب أن يبدأ المسلم دعاءه بحمد الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة، من الأدعية المستحبة في هذا اليوم: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

- «اللهم اجعل العام القادم عام خير وبركة وأمان وسلام.. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي».

كما يحرص المسلمون في هذه المناسبة على الدعاء للأمة الإسلامية جمعاء بالسلام والاستقرار، وللأموات بالرحمة والمغفرة، وللأحياء بالتوفيق والهداية الدعاء في الجمعة الأخيرة من العام الهجري هي وسيلة لتجديد العهد مع الله، وللتعبير عن الأمل في مستقبل مشرق ومليء بالخيرات، مٌستمدين القوة والإيمان من الله سبحانه وتعالى.