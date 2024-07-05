مسؤولة بـ«أونروا» تطلب فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي

قالت القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة «أونروا» إيناس حمدان، إنَّه يجب فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

وتابعت في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ هناك ضررًا كبيرًا لحق بالوكالة على صعيد الخدمات والمنشآت المدنية والموظفين في قطاع غزة.

وطالبت بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة: «المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع».

أكدت أن هناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود لاستمرار عملها، وأن هناك 190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي ونحو 500 شخص قتلوا في أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة بغزة.

وتابعت: «ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، سنواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزنا الصحية في غزة وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل».