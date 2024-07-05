موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين.. يقدم عددا من أغانيه المميزة

كثير من المفاجآت التي ستشهدها النسخة الثانية من مهرجان العلمين لهذا العام 2024 والذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس الموافق 11 يوليو، وسيتضمن كثيرًا من الحفلات الغنائية المميزة من بينها حفل غنائي للفنان كاظم الساهر.

موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

وأعلنت إدارة المهرجان أنّ الفنان كاظم الساهر سيُشارك في الدورة الثانية من مهرجان العلمين للمرة الأولى من خلال حفل غنائي كبير سيتم إقامته يوم الجمعة الموافق 18 يوليو، والتي سيُقدم خلالها عدد من أغانيه المميزة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يذكر أنّ مهرجان العلمين سيشهد تنظيم عددٍ كبيرٍ من الحفلات الغنائية، لعددٍ من كبار النجوم من بينهم عمرو دياب وكاظم الساهر وويجز وكايروكي ورامي جمال، وسعاد ماسي وعدد آخر من الفنانين، كما أنّه سيشهد عرض عدد من المسرحيات التي تشارك بها هيئة الترفيه في المهرجان.