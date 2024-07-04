فنانون يشاركون في مهرجان العلمين للمرة الأولى.. بينهم كاظم الساهر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، وينطلق يوم الخميس الموافق 11 يوليو وتستمر فعالياته الفنية والترفيهية والرياضية حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأعلن القائمون على المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، عن المطربين الذين سيشاركون في مهرجان العلمين لهذا العام 2024، وبينهم الذين سيشاركون للمرة الأولى.

كاظم الساهر وديانا حداد.. نجوم في العلمين للمرة الأولى

من بين الفنانين الذين يشاركون للمرة الأولى كل من: عمرو دياب وكاظم الساهر وديانا حداد والفنانة سعاد ماسي.

أما باقي الأسماء التي أُعلن عنها خلال المؤتمر سبق وشاركت في النسخة الأولى، بينهم مطرب الراب ويجز وفرقة كايروكي والكينج محمد منير.