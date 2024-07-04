فنانون يشاركون في مهرجان العلمين للمرة الأولى.. بينهم كاظم الساهر
كتب:
بسمة شطا
06:44 ص | الخميس 04 يوليو 2024
الفنانة ديانا حداد
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، وينطلق يوم الخميس الموافق 11 يوليو وتستمر فعالياته الفنية والترفيهية والرياضية حتى نهاية أغسطس المقبل.
وأعلن القائمون على المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، عن المطربين الذين سيشاركون في مهرجان العلمين لهذا العام 2024، وبينهم الذين سيشاركون للمرة الأولى.
كاظم الساهر وديانا حداد.. نجوم في العلمين للمرة الأولى
من بين الفنانين الذين يشاركون للمرة الأولى كل من: عمرو دياب وكاظم الساهر وديانا حداد والفنانة سعاد ماسي.
أما باقي الأسماء التي أُعلن عنها خلال المؤتمر سبق وشاركت في النسخة الأولى، بينهم مطرب الراب ويجز وفرقة كايروكي والكينج محمد منير.