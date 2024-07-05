ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية يمتلك اثنان منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين - كيلوجرام لمخدر البودر – عددا من الأقراص المخدرة – طبنجة وعددا من الطلقات – 2 قطعة سلاح أبيض»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و600 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.