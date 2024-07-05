ضبط 26 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 ألفًا و668 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1213 مخالفة السير دون تراخيص.

26 دراجة نارية مخالفة.

11910 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

14 مخالفة موقف عشوائي.

1060 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية.