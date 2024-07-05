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بعد الإعدادية.. الإنتاج الحربي تعلن شروط القبول في مدرستيها لهذا العام

كتب:

محمد مجدي
01:16 م | الجمعة 05 يوليو 2024
عدد من طلاب مدرسة الإنتاج الحربي في مدينة السلام - صورة أرشيفية

عدد من طلاب مدرسة الإنتاج الحربي في مدينة السلام - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بمدرستيّ السلام، وحلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي (2024 / 2025) من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2023 / 2024).

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

1- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور فقط).

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

3- أن يكون الطالب من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.

4- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

5- أن يحتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6- أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

7- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

1-ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور وإناث).

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

3- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة من اختبارات نظرية، ومقابلة شخصية.

4- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.