بعد الإعدادية.. الإنتاج الحربي تعلن شروط القبول في مدرستيها لهذا العام
كتب:
محمد مجدي
01:16 م | الجمعة 05 يوليو 2024
عدد من طلاب مدرسة الإنتاج الحربي في مدينة السلام - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بمدرستيّ السلام، وحلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي (2024 / 2025) من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2023 / 2024).
شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان
وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:
1- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور فقط).
2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.
3- أن يكون الطالب من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.
4- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
5- أن يحتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
6- أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.
7- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.
شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام
وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:
1-ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور وإناث).
2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.
3- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة من اختبارات نظرية، ومقابلة شخصية.
4- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.