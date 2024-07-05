بعد الإعدادية.. الإنتاج الحربي تعلن شروط القبول في مدرستيها لهذا العام

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة بمدرستيّ السلام، وحلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي (2024 / 2025) من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2023 / 2024).

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

1- ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور فقط).

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

3- أن يكون الطالب من سكان محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فقط.

4- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

5- أن يحتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6- أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

7- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

وحددت وزارة الإنتاج الحربي شروط التقديم في مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

1-ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة من إجمالي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2025/2024 (ذكور وإناث).

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

3- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة من اختبارات نظرية، ومقابلة شخصية.

4- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.