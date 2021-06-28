أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط النهائية للقبول في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021، موضحة أن هذه المدارس تعتبر بديلة للثانوية الفنية والثانوية العامة، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بها، موضحة أنها تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتهتم بالدراسة العملية التطبيقية بجانب الدراسة النظرية، مشيرة إلى أنها توفر فرص عمل عديدة بعد التخرج سواء في شركات الشريك الصناعي أو في مجالات التخصص التي يتم تدريب الطلاب عليها جيدا خلال فترة الدراسة، لافتة إلى أنه يتم فتح باب التقديم لهذه المدارس اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط النهائية للقبول في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021:

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

- يتاح التقديم لهذه المدرسة للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- درجة القبول تم تحديدها من قبل وحدة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- يتم التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

- يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

مميزات الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021:

- يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عاملية.

- تتاح فرصة التدريب العملي للطلاب خلال فترة الدراسة.

- يتاح للطلاب فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج من هذه المدارس.

منهج في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021:

- منهج العلوم الثقافية والعلوم الأساسية.

- منهج العلوم الفنية في مجالات التخصص.

- التدريب العملي.

تخصصات مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021:

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

الشريك الصناعي لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 2021:

- وزارة الإنتاج الحربي.