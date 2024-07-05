طريقة التطوع في مؤسسة حياة كريمة.. فرصة لشباب الجامعات

مع نهاية الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية، يسعى الكثير من شباب الجامعات إلى التطوع في المؤسسات الخيرية، للمشاركة في الأعمال الخيرية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا من قبل تلك المؤسسات، وتعد حياة كريمة أبرز المؤسسات التي تحرص على إحداث تغيير في حياة الأسر في كل أنحاء الجمهورية، عن طريق توصيل المياه للقرى، إعادة بناء المنازل المتهالكة وغير صالحة للسكن، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتعد حياة كريمة من أبرز المؤسسات التي يحرص الراغبون في التطوع في الجمعيات الخيرية على الانضمام إليها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تقديم طلب الانضمام للتطوع في مؤسسة حياة كريمة، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

خطوات التطوع في مؤسسة حياة كريمة

- يقوم الراغب في التطوع بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة حياة كريمة، من الرابط أو بالبحث عنه عبر محرك البحث «جوجل».

- ثم يختار الأيقونة الخاصة بالتطوع بالضغط على «انضم إلينا» والموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

- وبعدها إدخال كل البيانات المطلوبة، وتتمثل في «الاسم، البريد الإلكتروني، رقم التليفون، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المركز أو الحي، الحالة الاجتماعية».

- وبعدها اختيار الأيام التي يستطيع التطوع بها للمؤسسة حسب ما يرغب وفق جدول الأسبوع الخاص به.

- ثم يقوم بتحديد ما إذا كان لديه إمكانية في التنقل والسفر للمحافظات الأخرى أم لا، وهل هو متطوع في جهة خيرية أخرى أم لا.

- وفي النهاية يقوم بالضغط على «إرسال» حتى يتم تسجيل الطلب الخاص به.