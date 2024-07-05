«حياة كريمة» تعمل على إنشاء بيوت في الفيوم.. اعرف طرق التبرع (فيديو)

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» جاهدة على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجًا، إذ تُطلق المؤسسة العديد من المبادرات المختلفة التي تخدم المواطن، وكذا العمل على إنشاء العديد من المشاريع التي توفر الخدمات الأساسية للأهالي في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا.

حياة كريمة تبني بيوت آمنة

ومن الملفات التي تعمل عليها مؤسسة حياة كريمة هو ملف الإسكان، حيث تبني البيوت للأكثر احتياجًا، وشهدت محافظة الفيوم عمل المبادرة الرئاسية على بناء العديد من البيوت الآمنة للأهالي بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

ونشرت «حياة كريمة» فيديو، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» توضح من خلاله أنّها تسعى بذلك إلى تحسين ظروف السكن لهذه الأسر، وضمان «حياة كريمة» لكل فرد في المجتمع، إذ عملت على تطوير وتحسين البيوت التي تسكنها هذه الأسر، مما يعزز من جودة حياتهم ويساهم في رفاهيتهم.

طريقة التبرع

وأوضحت أنّه يُمكن للمواطنين المساهمة في هذه الجهود من خلال التبرع عبر زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، أو عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9509، واستخدام تطبيقات فوري، ميجا خير، إنستاباي، فودافون كاش، أورنج كاش، ويمكن أيضًا التبرع عبر رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.