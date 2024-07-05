محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أول جولة ميدانية له بالمحافظة، لتفقد أعمال المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر، ومتابعة ما تم إنجازه في المشروع بكل القطاعات خلال الفترة الماضية.

حسن معاملة المواطنين

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد المجمعات الخدمية في نوى وطحانوب وكفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد فرشهم بالكامل بالأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين ونقل الوحدات المحلية إليها وبعض الإدارات الخدمية، موجها العاملين في المجمعات بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليه، حيث انتهت المحافظة من تنفيذ 9 مجمعات خدمية بقرى مركز شبين القناطر.

وتفقد المحافظ، المركز الطبي في نوى، والذي تم الانتهاء منه وتنفيذه بنسبة 100%، موجها بسرعة الانتهاء من فرشه بالأجهزة.

كما تفقد المركز الطبي بطحانوب، والذي وصل نسبة تنفيذه إلى 97% ومقام على مساحة 850 مترا، وكذلك مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين، والذي يقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم.

مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

وتابع محافظ القليوبية المركز الطبي بكفر شبين للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين للوقوف على الأنشطة المقامة به بعد الانتهاء من تطويره.

واختتم محافظ القليوبية جولة مشروعات حياة كريمة بمتابعة أعمال إنشاءات المستشفى المركزي في مدينة شبين القناطر، والتي بلغت نسبة تنفيذه 48%، ووجه بالعمل بالتوازي في توريد المستلزمات والأجهزة لبدء العمل في أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات المدنية.

مشروع 30 مليون بيضة

وحرص «عطية» على تفقد مشروع «30 مليون بيضة» التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك للعمل على إحيائه من جديد ليعود إلى سابق عهده من الإنتاج.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها المحافظة لتحقيق ذلك الهدف.

توفير البيض بأسعار مخفضة

وأكد ضرورة توفير بيض المشروع في حالة إعادة إنتاجه من جديد بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 30 مليون بيضة سنويا، يتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المخصصة لذلك، حيث تولي المحافظة اهتماما كبيرا بالقطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

توفير التسهيلات للمستثمرين

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بالشروق بمدينة الخانكة، وذلك حرصا منه على توفير التسهيلات للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالشروق، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب، موجها بضرورة مراعاة البيئة في جميع المشروعات الصناعية، والالتزام بالاشتراطات البيئية للحفاظ على صحة البيئة.