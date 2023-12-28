وزارة البترول: حققنا 65 كشفا بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء خلال 2023

قالت وزارة البترول إن عام 2023 كان مليئا بالإنجازات فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى برغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز ، برغم ما تقوم به تلك الصناعة الحيوية من جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

وكشفت الوزارة عن إنجازات العام، ومنها تحقيق 65 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 51 كشفا للبترول و14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

ووضع قطاع البترول المصرى صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق ، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز و ذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).

وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وفق ما أعلنته في تقرير حصاد العام، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإنجازات وأهمها:

29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

- توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار و منح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئرا جديدة.

- طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023 .

- إعلان نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار.

- طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .

وجرى طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

- تحقيق 65 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل .