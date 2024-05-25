وزير البترول: نتحمل فرق تكلفة 70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول تتحمل فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول، يقدر بـ70 مليار جنيه لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.

وأكمل «الملا» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ15 مليار جنيه، بخلاف الـ120 مليار جنيه فرق التكلفة.

تخفيف الأحمال لن يستمر

أكمل: «تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية، لكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي»، موضحا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن، وندعم الوقود والمحروقات، بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ10 جنيهات والبنزين بـ4 جنيهات، لافتًا إلى أن تكلفة أسطوانة البوتوجاز 300 جنيه، ونبيعها للمواطن بـ100 جنيه.