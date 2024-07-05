وزير التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446.

وزير التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي

وجاء في برقية وزير التنمية المحلية إلى الرئيس السيسي: «يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

وزير التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء

كما بعثت وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جاء فيها: «يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم بخالص اعتزازي وتقديري بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية».

وزير التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر

كما أرسلت وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معبرة عن اعتزازها وتقديرها بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري، واحتفال مصر والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة.