في أول اجتماع.. منال عوض توجه 18 تكليفا لقيادات وزارة التنمية المحلية

ملفات عديدة وشائكة في المحافظات على مكتب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمس وزيرًا للتنمية المحلية في التغيير الحكومي الجديد، إذ أوضح بيان صادر عن الوزارة منذ قليل خطة الوزيرة الجديدة لإدارة ملف المحليات خلال الفترة المقبلة، محددًا ملامح العمل بين القطاعات والربط بين المحافظات، لتحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

تكليفات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية الجديدة

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن اجتماع الأول للوزيرة مع قيادات الوزارة، كشف عن أبرز ملامح خطة تطوير قطاعات التنمية المحلية، والتكليفات العاجلة للعمل، وجاءت كالتالي:

ويرصد هذا التقرير، أبرز تكليفات وزيرة التنمية المحلية، التي أكدت على العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بروح الفريق الواحد وجاءت كالتالي:

- دعم قطاع التفتيش والمتابعة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

- فحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات.

- دعم دور الوزارة في إطار مبادرة «حياة كريمة».

- التصالح على مخالفات البناء.

- تراخيص المحال العامة.

- التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

- متابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.

- مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات.

- السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.

- رصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات، واتخاذ القرارات السريعة.

- التنسيق مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.

- الإهتمام بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات.

- التوسع في المنح التدريبية من الدولة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

- تصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.

- تشغيل المجازر وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها.

- الاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات.

- توفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

- حل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.