دعم مشروعات واعتماد أحوزة عمرانية.. أبرز إنجازات وزيرة التنمية المحلية بدمياط

أسهمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع «مشروعك» لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب، خلال فترة توليها منصب محافظ دمياط، من خلال 37 ألفا و400 مشروع بتمويل قيمته 541 مليون جنيه.

تحسين الخدمات

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات للمواطنين وتيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية للمواطنين، بحسب تقرير صادر عن الوزارة، عملت الوزيرة على تطوير وتعديل الخدمة بإنشاء مراكز تكنولوجيا بالمراكز والمدن والأحياء بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، لمكافحة الفساد وإتاحة مبدأ العدالة بين المتقدمين من خلال النداء الآلي وإنشاء المراكز التكنولوجية بمحافظة دمياط، ومنها مراكز تكنولوجية بكل من مدينة فارسكور، مدينة الزرقا، مدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر، مدينة كفر سعد، مدينة ميت أبو غالب ومدينة الروضة، كما توجد سيارة مركز تكنولوجي بمدينة دمياط.

التخطيط العمراني

وفيما يخص ملف التخطيط العمراني، تم اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى محافظة دمياط، منها 570 حيزا عمرانيا للعزب والتوابع بمحافظة دمياط، واعتماد المخططات الاستراتيجية لجميع قرى محافظة دمياط، واعتماد 10 مخططات استراتيجية لمدن محافظة دمياط و81 مخطط تفصيلي للقرى و9 مخططات تفصيلية لمدن محافظة دمياط.