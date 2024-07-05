مسح ميداني لنسبة 10% من سكان ريف كفر الشيخ للقضاء على البلهارسيا

بدأت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع الأول لأعمال المسح الميداني لنسبة 10% من سكان ريف المحافظة، خلال الفترة من 1 يوليو الجاري وحتى 30 سبتمبر 2024، بمستهدف يصل إلى 183 ألفا و895 مواطناً، للقضاء على البلهارسيا، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة البلهارسيا بالمديرية.

مسح ميداني لنسبة 10% من سكان الريف بمحافظة كفر الشيخ للقضاء على البلهارسيا

وقالت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ، إنّ أعمال المسح تتم على 3 مراحل، ومدة شهر لكل مرحلة على النحو الآتي:

- المرحلة الأولى: 5 إدارات وهي «سيدي سالم - الرياض - بلطيم - بيلا - الحامول»، بإجمالي 96 وحدة صحية، بمستهدف 69 ألفا و394 مواطناً.

- المرحلة الثانية: 3 إدارات وهي «دسوق - فوه - كفر الشيخ»، بإجمالي 104 وحدات صحية، بمستهدف 69 ألفا و520 مواطناً.

- المرحلة الثالثة: 3 إدارات وهي «قلين - سيدي غازي - مطوبس»، بإجمالي 55 وحدة صحية، بمستهدف 44 ألفا و943 مواطناً.

تطبيق سياسة الشرح على رأس العمل

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة تطبيق سياسة الشرح على رأس العمل بطريقة العمل، والتسجيل الصحيح في المسح الميداني، والتأكيد علي مجانية أعمال الفحص والعلاج، وذلك تطبيقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

فحص المجاري المائية وعلاجها

وكلّف وكيل الوزارة، إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية بمواصلة المرور على وحدات المرحلة الأولى من المسح الميداني لنسبة 10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، وعمل الجشني الميداني للبؤر والمنازل للتأكد من الوصول إلى المناطق المستهدفة بالفحص، لاكتشاف حالات إيجابية من البلهارسيا والطفيليات المعوية، كما وجّه بفحص المجاري المائية وعلاجها للقضاء على القواقع المصابة بالبلهارسيا، لضمان علاج المواطنين، والقضاء على ناقل المرض.